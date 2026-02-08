Polis Memuru Keskin'in Öldüğü Kavga ile İlgili Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polis Memuru Keskin'in Öldüğü Kavga ile İlgili Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Polis Memuru Keskin\'in Öldüğü Kavga ile İlgili Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı
08.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da araç muayene istasyonunda tartışma sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine yol açan olayda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayın tanıkları ifadelerinde, tartışmanın ardından başlayan kargaşada Keskin'e saldırdıklarını reddettiler. TÜVTÜRK, olaya karışan çalışanlarının iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

ANKARA'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınıp 2'si tutuklanan 1'i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Burada polis memuru Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanamış geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM'

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

'ORTALAMA BİR HIZLA ADAMA YAKLAŞTIM VE İTTİM'

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin'i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darbetmedim" dedi.

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

'OLAYA KARIŞANLARIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ'

Öte yandan olaya ilişkin TÜVTÜRK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ismi karıştığı tespit edilen kişilerin iş akdinin feshedildiği ve ayrıca iç soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, TÜVTÜRK, Olaylar, Güncel, Ankara, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru Keskin'in Öldüğü Kavga ile İlgili Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 14:50:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Polis Memuru Keskin'in Öldüğü Kavga ile İlgili Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.