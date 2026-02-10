Polis Memuru Umut Sıbıç Toprağa Verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç (36) için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, Sıbıç'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Kemal Aydınoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Beycur, kurum ve daire müdürleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından polis memuru Sıbıç'ın özgeçmişi okundu, dua edildi.

Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere polis araçları eşliğinde memleketi Zonguldak'a uğurlandı.

Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'ne getirilen Sıbıç'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnağzı Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Gözyaşı döken Sıbıç'ın yakınlarının cenaze merasimi sırasında ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Törene, Sıbıç'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.