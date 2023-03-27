Polis motosikleti ile çekici kamyon arasında yaşanan çarpışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Havaalanında yanındaki objeden dolayı sorguya alındı! O günden sonra hayatı alt üst oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında saat 22.15 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş idaresindeki polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki çekici ile çarpıştı.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken yaralandılar. Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran polis tarafından gözaltına alındı. Şehit olan polis memurunun Mersinli ve evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.