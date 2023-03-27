Polis motosikleti ile çekici kamyon arasında yaşanan çarpışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Polis motosikleti ile çekici kamyon arasında yaşanan çarpışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

27.03.2023 10:05

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında saat 22.15 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş idaresindeki polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki çekici ile çarpıştı.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken yaralandılar. Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran polis tarafından gözaltına alındı. Şehit olan polis memurunun Mersinli ve evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Kaynak: İHA
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Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis motosikleti ile çekici kamyon arasında yaşanan çarpışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis motosikleti ile çekici kamyon arasında yaşanan çarpışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı - Son Dakika
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