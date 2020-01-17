Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de kimlik kontrolü yapmak isteyen polisi vurarak şehit eden Mustafa Develi, istinaf mahkemesinin bozduğu kararın ardından yargılandığı davada, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de kimlik kontrolü yapmak isteyen polisi vurarak şehit eden Mustafa Develi, istinaf mahkemesinin bozduğu kararın ardından yargılandığı davada, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.


Kayseri'de 5 Şubat 2019'da Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej caddesi üzerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polis memuru İlhan Odabaşı, kimlik kontrolü yapmak istediği Mustafa Develi tarafından başından vurularak ağır yaralanmıştı. Polis memuru İlhan Odabaşı tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 25 gün sonra yaşamını yitirerek şehit düşmüştü. Olayın ardından tutuklanan Mustafa Develi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla tehdit' suçundan 2.5 yıl ve polis memuru Şeref Kurt'u yaralamaktan ise 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Yeniden ağırlaştırılmış müebbet


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Develi hakkında verilen kararı bozmuştu. Bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi' hakim karşısına çıkan Mustafa Develi'ye 'Kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Mustafa Develi, Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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