Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor

09.06.2022 16:10
Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gömeç, Gönen ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 16 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor
Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor
Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor

YORUMLAR
500
KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement