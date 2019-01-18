Son Dakika Haberleri: Polis Yolda Uyuşturucu Aradı

Polis Yolda Uyuşturucu Aradı

13 dakika önce

Bolu'da polis Anadolu Otoyolu'nda dur ihtarına uymayan otomobilden atılan uyuşturucu maddeleri el fenerleriyle aradı.

Polis Yolda Uyuşturucu Aradı, System.String[]
Bolu'da polis Anadolu Otoyolu'nda dur ihtarına uymayan otomobilden atılan uyuşturucu maddeleri el fenerleriyle aradı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden bir otomobil, otoyolda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçan otomobili takip eden polis ekipleri, otomobilin içinden otoyola bir paket atıldığını görerek, asayiş ve trafik ekiplerinden destek istedi.

Ekipler, kaçan otomobili, Bolu Batı Gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçince durdurmayı başararak araç içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine destek vermek amacıyla otoyola gelen asayiş ve trafik ekipleri, şüpheli araçtan yola atılan paketi aramaya başladı.

El fenerleri ile otoyolun kenarlarını ve araçların ilerlediği alanı arayan polis ekipleri yola saçılmış şekilde bir miktar skunk maddesi buldu.

Ekipler, gözaltına alınan T.B, M.Ö. ve Ç.T ile şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyet Müdürlüğünün otoparkına çekilen otomobil içinde arama çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Bolu, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:24:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Yolda Uyuşturucu Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]