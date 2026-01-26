Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
26.01.2026 06:31
Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Bulabiliyorsanız bulun beni" diyen İ.K. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli İ.K. hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

"BENİ HER YERDE ARIYORSUNUZ"

İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Polise küfür edip 'Hadi bulun beni' diyen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    ay gtüm bedel ödendi deyip çıkar 7 1 Yanıtla
  • Süleyman kor Süleyman kor:
    bunlarda ne akıl ne fikir var gençlik bitmiştir nokta 7 0 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir Üzeyir Kandemir:
    hani bulamazdı seni polis ?????? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
