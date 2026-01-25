Polise küfür ve hakaretler yağdırıp “Bulabiliyorsanız bulun” dedi, gözaltına alındı - Son Dakika
Polise küfür ve hakaretler yağdırıp "Bulabiliyorsanız bulun" dedi, gözaltına alındı

Polise küfür ve hakaretler yağdırıp “Bulabiliyorsanız bulun” dedi, gözaltına alındı
25.01.2026 23:56
Polise küfür ve hakaretler yağdırıp “Bulabiliyorsanız bulun” dedi, gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde, sosyal medya hesabından polise küfür ve hakaret içerikli video paylaşan İ.K. isimli kadın gözaltına alındı. Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'yı yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen İ.K.'nın hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ" DEDİ, GÖZALTINA ALINDI

24 yaşındaki İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi. Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.

Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı

5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Polise küfür ve hakaretler yağdırıp "Bulabiliyorsanız bulun" dedi, gözaltına alındı

SON DAKİKA: Polise küfür ve hakaretler yağdırıp "Bulabiliyorsanız bulun" dedi, gözaltına alındı
