Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ POLİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ POLİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

28.09.2022 08:34

Gelen son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, intihar ihbarına giden ekipteki polis memuru A.B., burada Adem Y. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, intihar ihbarına giden ekipteki polis memuru A.B., burada Adem Y. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Tesilm olmayan saldırgan, ayağından vurularak yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin intihar edeceği ihbarı üzerine eve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ihbarın asılsız olduğunu tespit edip adresten ayrılacağı sırada Adem Y., polislere bıçakla saldırdı. Olayda polis memuru A.B. sırtından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verip bıçakla saldırısına devam eden Adem Y., ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru A.B. ile saldırgan Adem Y., ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cebeloğlu, yaralı polis memurunun hastanede tedaviye alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının da olduğunu ifade eden Cebeloğlu, şunları söyledi:

"112'ye gelen bir şahsın intihar edeceği bilgisi doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, hızla ihbarda belirtilen adrese intikal ettiklerinde adres girişinde bir şahsın tepkisiyle karşılaşmışlar. Herhangi bir ihbara konu olayın olmadığı görülünce arkadaşlarımız adresten ayrılırken şüpheli şahıs tarafından bir arkadaşımız sırt kısmından bıçaklanmak suretiyle yaralanmış olup şu anda tedavisi devam etmekte, çok şükür durumu iyi. Bu arkadaşımızı yaralayan şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evine içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri girer, kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada şüpheli şahıs farklı bir odaya geçip kapıyı kilitliyor. Arkadaşlarımız şüpheli şahsı almak üzere odanın da kapısını kırıp içeri girdiklerinde bıçaklı saldırısına devam ediyor. Bu şahsın evde bulunan aile fertlerine ve arkadaşlarımıza ikinci bir zarar vermemesi adına yasalardan doğan yetkiyle şahıs ayağından vurulmak suretiyle yakalanmıştır."

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Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbul'un yolunu tuttu Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbul'un yolunu tuttu Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı! Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı!
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ POLİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ POLİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
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