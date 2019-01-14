Polislerin Elinden Kaçan Mahkum Vurularak Yakalandı
1 saat önce
Polislerin elinden kaçan mahkum vurularak yakalandıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve tutuklanan şahıs polisler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ünye Devlet Hastanesine götürüldü.
Polislerin elinden kaçan mahkum vurularak yakalandı
ORDU - Ordu
'nun Ünye
ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve tutuklanan şahıs polisler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneden polislerin elinden kaçan şahıs vurularak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında, hakkında 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan cezaevinden firar Muhammet G. (27), infaz ekibince yakalandı ve gerekli işlemler için adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Şahıs cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesinden gerekli doktor raporu alınması sonrası hastaneden çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu itekleyerek, koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçtı. Peşinden takip eden infaz ekibi görevlisi polis memuru kaçan şahsın ayaklarına doğru 1 el ateş etti. Her ikisinin de koşar vaziyette olması sahil yolunun yoğun trafiği gibi nedenler ile firari şahıs yaralandı.
Başından yaralanan Muhammet G., Ünye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahsın yoğun bakımda tedavisi sürerken savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüpheli şahsı vuran polis memuru da gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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