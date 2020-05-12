Polisten 'Hele dadaş evde gal' türküsüyle koronavirüs uyarısı - Son Dakika

ERZURUM'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim eserlerinden "Hele dadaş hoş musan" türküsüne uyarlama yapan emniyet müdürlüğü, vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Polis megafonlarından cadde ve sokaklarda çalınan ve ismi 'Hele dadaş evde gal' olarak değiştirilen türküye birçok kişi ritim tutup, göbek atarak karşılık verdi.

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, "Hele dadaş hoş musan" ismiyle bilinen Erzurum türküsünün sözlerini koronavirüse uyarlayarak 'evde kal' çağrısı yaptı. Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok'un uyarladığı, Erzurumlu yerel sanatçı Serdar Akçelik'in seslendirdiği ve ismi "Hele dadaş evde gal" olarak değiştirilen türkü, kentte polis otolarından çalındı. Şarkıyı dinleyenler balkon ve pencerelerde göbek atarak eşlik etti, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açarak tempo tuttu.

Polisin Erzurum türküsünü uyarlamasının çok güzel olduğunu söyleyen Serkan İşoğlu, "Devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyuyoruz. Polisimizin böyle bir Erzurum türküsü ile vatandaşa yaklaşımı gayet güzel olmuş. Bizler evimizdeyiz, kurallara uyuyoruz. Polisin uygulaması çocukların bile dikkatini çekti. Çok eğlendik" dedi.

Kemal Demir ise, "Evde kalıyoruz türkü çok güzel. Devletimiz ne derse öyle. İnşallah herkes evde kalır, sağlıklı olur" dedi.

"Hele dadaş evde kal"olarak düzenlenen ve yerel ağızla söylenen türkünün sözleri şöyle:

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip, tozirsen vallah bunda var vebal.

Boş galsın çarşı-pazar vallah evde hayat var.

Aman Dadaş evde gal, sabret yakındır bahar

Hastanede doktor var markette gardaşın var.

Polis, bekçi hemşire senin için nöbette.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Lalapaşa meydanı, Cumhuriyet Caddesi

Birde var Gürcükapı boş galsın havuzbaşı.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip tozirsen vallah bunda var vebal