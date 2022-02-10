İSTANBUL-POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN 15 YAŞINDAKİ YAĞMUR ALPARSLAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI - Son Dakika

İSTANBUL Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alpaslan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Alparslan'ın cenaze namazı Zeytinburnu'nda bulunan Selvili Çınar Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Alparslan'ın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Yeni Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.