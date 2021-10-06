AB, Batı Balkan ülkeleriyle Slovenya'da buluştu - Son Dakika

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Slovenya'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Kosova ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve sonrasında verilen mesajda AB'nin Balkanlara genişleme politikasının derhal hızlandırılacağı mesajı verildi.

AB'ye üye ülkelerin liderleri Slovenya'nın Brdo pri Kranju şehrinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Kosova ile AB - Batı Balkanlar Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve sonrası Slovenya Başbakanı Janes Jansa'nın ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin Batı Balkan ülkeleriyle ilişkileri her düzeyde hızlandırmak istediği vurgulandı.

"HUKUK DEVLETİ OLMAK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE AB ÜYELERİ İÇİN TEMEL KONULARDIR"

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Michel, "Bu bölge AB için stratejik olarak çok önemlidir, bu zirve genişleme anlamında çok yararlı adımlara neden olacaktır. Aynı zamanda görüş alışverişi yaparak gelecek aylarda yürüteceğimiz politik işbirliğimizin de ilk adımlarını atmış olduk. Hukuk devleti olmak ve yolsuzlukla mücadele AB üyeleri için temel konulardır. Bu temel prensiplere hepimiz uymalıyız. Bunu Avrupa ülkeleri için istiyoruz ancak Batı Balkan ülkeleri de bunu sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

AB'nin büyük bir bütçe ile bu ülkelerdeki varlığını arttıracağını bildiren Michel, "AB Komisyonu bugüne kadar hiç görülmemiş bir fon sağlayarak Batı Balkan ülkeleri için AB'nin öncelikli hale gelmesi ve bölgesel işbirliğinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. AB bu ülkelerin vatandaşları için daha görünür olacaktır" dedi.

AB üye ülkelerinin genişlemeye bakış açılarından kaynaklanan endişelerin de giderilmeye çalışıldığı mesajını veren Michel, "AB'nin yeni üyeleri alabilme kapasitesi bakımından AB olarak nasıl gelişeceğimizi ve nasıl karar alma mekanizması izleyeceğimizi de ele aldık" ifadelerini kullandı.

"GENİŞLEME HEDEFLERİMİZ BAKIMINDAN BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB'YE KATILMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Basın toplantısında söz alan von der Leyen ise konuşmasında, "AB Komisyonu'nun mesajı çok nettir. Batı Balkan ülkeleri ve AB aynı kıtayı paylaşmaktadır. Aynı tarihi ve aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı kaderi paylaştığımıza da inanıyorum. Batı Balkanlar olmadan AB tamamlanmış olamaz. Genişleme hedeflerimiz bakımından Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılmalarını hedefliyoruz" dedi.

Mali ve ekonomik desteklerin sağlanacağını bildiren von der Leyen, "Ekonomik destek ve yatırım planımız bölgeye dair hedeflerimizin temelidir. 30 milyar euroyu bu bölgeyi entegre etmek için kullandıracağız. Batı Balkanlar piyasası AB ortak pazarından tam olarak yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Buna karşın AB'nin bu ülkelerden reform çabalarına devam etmesini beklediğini bildiren von der Leyen, "Batı Balkan ülkelerinden önemli reformlar bekliyoruz. Geride kalan yıllara bakıldığında çok görünür ilerlemeler sağlandığını görüyoruz. Bugün genişleme konusunda gereken kararların alınabilmesi gerekiyor" dedi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)