Gürcistan'da yerel seçimlerin 2. turunda oy sayımı sürüyor - Son Dakika

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerin 2. turunda oy verme işlemlerinin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor.

Gürcistan'da yerel saatle 08.00'de başlayan yerel seçimlerin 2. turu için oy kullanma işlemi 20.00'de sona erdi. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, "Yerel seçimlerin 2. turuna yüzde 49.09 katılım sağlanırken, 1 milyon 25 bin 406 seçmen oy kullandı" denildi. Sandık çıkış anketlerine göre, başkent Tiflis'te seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde götürüyor. Tiflis'te Gürcü Hayali Partisi'nden Kakha Kaladze yüzde 57.2, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket'in adayı Nika Melia ise yüzde 42.8 oy topladı. Ankete göre, aynı zamanda Türkiye sınırındaki Batum'da da iktidar adayı Archil Chikovani'nin yüzde 50.8, ana muhalefetteki Giorgi Kirtadze'nin ise yüzde 49.2 oy aldığı ifade edildi.

MSK'nın seçimlerin 2. turunun resmi sonuçlarını ne zaman açıklayacağı ise henüz belli değil.

GÜRCİSTAN'DA YEREL SEÇİMLER

Gürcistan'da başkent Tiflis dahil 64 belediye başkanının belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu 2 Ekim'de düzenlenmişti. MSK sonuçlarına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 46.74 oyla ilk sırada, şu anda cezaevinde olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket ise yüzde 30.67 oyla ikinci sırada yer almıştı. Seçim sonuçlarına göre Tiflis dahil toplam 20 belediyede hiçbir aday yüzde 51 barajını geçemedi. Söz konusu belediyeler için 30 Ekim'de ikinci tura gidileceğini ilan edilmişti.

(İlkin Hüseynov/İHA)