Üye Girişi
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR - Son Dakika

KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR

31.10.2021 19:31

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetlenebilir halde olması gerektiğini ifade ederek, 'Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetlenebilir halde olması gerektiğini ifade ederek, 'Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis denetleyemiyor. Sayıştay denetleyemiyor, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmıyor. Değişmeden de olmaz onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetlenebilir hale gelmesi icap eder' dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere kente geldi. Ankara'dan yüksek hızlı trenle gelen Karamollaoğlu'nu partililer karşıladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Temel Karamollaoğlu, burada partilileri selamlarken, kongreye İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

İktidarın dış politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıldır iktidarda bulunan bir grubumuz var. AK Parti var. 19 yılda dostlarımızın nerdeyse tamamını kaybettik. Dostumuz kalmadı, ne batıda ne de doğuda. Böyle bir dış politika olur mu?" diye konuştu.

'DEVLETİ YÖNETENLERİN BELLİ KISASLARA DA UYMASI LAZIM'

İktidarın, Türkiye'nin problemlerini çözmesi için bu konularda uzmanları göreve getirmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, bakanların 19 yıllık süreçte 8-9 kez değiştiğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Devleti yönetenlerin belli kısaslara da uyması lazım. Nedir onlar? Bir, bu ülkenin problemleri var mı? Var. O zaman bu problemleri çözecek kadroları ehliyetli insanlardan seçeceksiniz. İşi ehline vereceksiniz. Hastan varsa kime gidiyorsun? Doktora. Doktorlardan herhangi birine mi gidiyorsun? Yok. Hastalığın uzmanı olanını, ehli olanını arıyorsun. Araban bozuldu, kime tamir ettiriyorsun? Bir ustaya. Niye herhangi birisine vermiyorsun? Çünkü usta ehil olmazsa senin arabanı tamir edemez ki. Yahu devletin, toplumun hastalıkları var. Sen bunu, 'Bana en yakın olan adama veririm, başkasına güvenmem. O bana kafa tutar.' diye ehliyetli olanı saf dışı bırakırsan, problemleri çözemezsin yahu. Bugün başımıza gelen sıkıntıların hepsi bundan kaynaklanıyor. 19 yıllık bir iktidar düşünün. Her bakanlık en az 8-9 kere değişti.?

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin denetlenemediğini öne sürdü. Sisteme kökten karşı olmadıklarını yineleyen Karamollaoğlu, denetlenebilir hala getirilmesi gerektiğini savunarak, "Sistem çalışmıyor, meclis saf dışı bırakılmış. Bugün için en çok üzerinde durduğumuz konu, iktidarın denetlenebilir olmasıdır. Geçmişte kökten başkanlık sistemine karşı değiliz demiştik. Başkanlık sistemine karşı değiliz demek, başkanlık sistemine bizim bütünüyle karşı olmamızdan kaynaklanmıyor. Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis denetleyemiyor. Sayıştay denetleyemiyor, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmıyor. Değişmeden de olmaz onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetlenebilir hale gelmesi icap eder.? dedi.

'SELÇUK BEY TÜRKİYE'YE DE MESAFE KAT ETTİRDİ'

TEKNOFEST'i ziyaret ederek insansız hava araçlarını gördüğünü ve mükemmel bir çalışma yapıldığını ifade eden Karamollaoğlu, bu konuda Türkiye'nin çok büyük mesafe kat ettiğini kaydederek, 'Allah rahmet eylesin, Özdemir Bey vefat etti. Selçuk Bey'i ziyarete gittim, TEKNOFEST'i de görmek için bu insansız hava araçlarını. Allah razı olsun mükemmel bir çalışma yaptılar. Türkiye'yi kendi liginde bayağı yukarıya çıkardılar. Ama ben bunların hangi sıkıntılardan geçtiklerini biliyorum. Onlar bu işe adım atamaya başladıkları zaman Erbakan hoca her toplantıya onlardan 1-2 kişiyi çağırır, bu yaptıkları projeleri hedefleriyle beraber anlatmasını isterdi. Ne zaman ki Selçuk Bey damat oldu, ondan sonra işler değişti. Bütün kapılar açıldı ve kendi kabiliyetini sergileyecek bir konuma geldi. Türkiye'ye de mesafe kat ettirdi. Elbette takdir ederiz biz bunu ama bir kişiyle olmaz. Bir sahayla bahar gelmez. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz bunu her sahaya yaymak mecburiyetindeyiz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şu anda 210 tane üniversite olduğunu ve bazı üniversitelerde öğrenci olmadığını anlatan Karamollaoğlu, kendilerine görev verilmesi halinde üniversiteleri kümelendirerek birleştirmeyi planladıklarını söyledi. Üniversite eğitimi konusunda top yekün bir kalkınmanın içine gireceklerini belirten Karamollaoğlu, 'Öğrencisiz üniversitelerimiz var. Öğretim görevlisi çok az olan üniversitelerimiz var. Yani üniversite adedini arttırmakla biz eğitimi yukarı çıkaramayız." diyerek görev verilmesi halinde projelerini açıkladı.

Konuşmasının son bölümünde partililere seslenen Karamollaoğlu, seçime 1.5 yıldan az bir zaman kaldığını ve herkesin elinden geldiğince çalışması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR
KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi 22:38 Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar 21:10 Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar Emekli infaz koruma memuru beline bağladığı taşla gölette intihar etti 20:58 Emekli infaz koruma memuru beline bağladığı taşla gölette intihar etti
G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları 19:11 G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor 16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil         
21:40
Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
21:07
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
20:11
Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
18:31
Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı         
17:52
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 23:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DENETLENEBİLİR HALDE OLMASI GEREKİR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement