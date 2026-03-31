Polonya da Trump\'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Polonya hükümeti, ABD’nin Patriot hava savunma sistemlerinin Orta Doğu’ya kaydırılmasını istediğine yönelik iddiaları net bir dille reddetti. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak mevcut konuşlanmada herhangi bir değişiklik planlanmadığını açıkladı.

ABD İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Polonya basınından Rzeczpospolita gazetesinde yer alan haberde, ABD’nin İran ile artan füze gerilimi nedeniyle Polonya’dan bir Patriot bataryasını Orta Doğu’ya göndermesini gayriresmi olarak gündeme getirdiği öne sürüldü.

“BASKI YOK” AÇIKLAMASI

Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafından herhangi bir baskı ya da resmi talep olmadığını belirtti.

BAKAN: “HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Haberlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Patriot sistemlerinin Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ifade etti. Mevcut konuşlanmanın değişmeyeceğini vurgulayan Bakan, müttefiklerin de bu görevin öneminin farkında olduğunu dile getirdi.

Kosiniak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patriot pillerimiz ve onların silahları, Polonya gökyüzünü ve NATO'nun doğu kanadını korumak için hizmet etmektedir. Bu konuda hiçbir şey değişmiyor ve onları hiçbir yere kaydırma planımız yok! Müttefiklerimiz burada üstlendiğimiz görevlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve anlıyor. Polonya'nın güvenliği mutlak bir önceliktir." ifadelerini kullandı.

POLONYA’DAN NET MESAJ

Öte yandan Donald Tusk da daha önce yaptığı açıklamada, Polonya’nın İran’a asker göndermeyeceğini duyurmuştu. Açıklamalar, Varşova yönetiminin savunma önceliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha ortaya koydu.