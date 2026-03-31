Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya’da Patriot hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialar, hükümetten gelen açıklamalarla netlik kazandı. ABD’nin, bu sistemlerin Orta Doğu’ya kaydırılmasını istediği yönündeki haberler gündem yaratırken, Varşova yönetimi böyle bir planın söz konusu olmadığını duyurdu. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı ve Patriot bataryalarının mevcut görev yerlerinde kalacağını açıkladı.

ABD İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Polonya basınından Rzeczpospolita gazetesinde yer alan haberde, ABD’nin İran ile artan füze gerilimi nedeniyle Polonya’dan bir Patriot bataryasını Orta Doğu’ya göndermesini gayriresmi olarak gündeme getirdiği öne sürüldü.

“BASKI YOK” AÇIKLAMASI

Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafından herhangi bir baskı ya da resmi talep olmadığını belirtti.

BAKAN: “HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Haberlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Patriot sistemlerinin Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ifade etti. Mevcut konuşlanmanın değişmeyeceğini vurgulayan Bakan, müttefiklerin de bu görevin öneminin farkında olduğunu dile getirdi.

Kosiniak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patriot pillerimiz ve onların silahları, Polonya gökyüzünü ve NATO'nun doğu kanadını korumak için hizmet etmektedir. Bu konuda hiçbir şey değişmiyor ve onları hiçbir yere kaydırma planımız yok! Müttefiklerimiz burada üstlendiğimiz görevlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve anlıyor. Polonya'nın güvenliği mutlak bir önceliktir." ifadelerini kullandı.

POLONYA’DAN NET MESAJ

Öte yandan Donald Tusk da daha önce yaptığı açıklamada, Polonya’nın İran’a asker göndermeyeceğini duyurmuştu. Açıklamalar, Varşova yönetiminin savunma önceliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    bu adami görünce başim ağriyor şiddetli şekilde 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:44:54. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.