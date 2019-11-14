Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı
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Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık nedeniyle pompalı tüfekle 1 kişiyi vurarak öldüren zanlı, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık nedeniyle pompalı tüfekle 1 kişiyi vurarak öldüren zanlı, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.


Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şehirler arası sefer yapan bir otobüsü durdu. Otobüs içerisinde yapılan kimlik kontrollünde jandarma görevlilerinin dikkati sayesinde pompalı tüfekle bir kişinin ölümüne neden olan cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan zanlının jandarma ekipleri tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.


Erzene Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde iddiaya göre Hasan Y., eşi S.Y.'ye ait güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan'ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartışmıştı. Kıskançlık krizine giren adam, Mehmet Özkan'ı pompalı tüfekle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Özkan yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı ise kayıplara karışmıştı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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