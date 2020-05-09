Pompalı tüfekli vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin sahipleri ile iş yerine gelenler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada, pompalı tüfekle vurulan Nihat Ayhan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden kaçan 2 kişinin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.