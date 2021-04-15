Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ve 2006 yılından bu yana yaz dönemlerinde çalışma yürütülen Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, artık 12 ay boyunca devam edecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Pompeiopolis Antik Kenti'nin Taşköprü, Kastamonu ve bölge turizmi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kazıları yılın tamamına yaymak istediklerini belirten Çatal, "2006 yılından bu yana devam eden kazıların daha çabuk ve hızlı devam etmesini sağlamak amacıyla 2020 yılı EMITT Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile görüştük. Kastamonu ziyaretinde bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a sunduğumuz dosyanın ardından takibimizin de netice vermesi bizleri ilçemiz ve ilçe halkımız adına ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Alınan kararın ilçe açısından çok önemli olacağını vurgulayan Çatal, "Taşköprü ilçemiz inanıyorum ki bu sayede kısa sürede turizm kenti olma yolunda ilerleyecektir. Pompeiopolis Antik Kenti'nin yıllık kazıya alınmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz İsmail Karaman'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kazının bilimsel koordinatörlüğünü yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal ile toplantı yaptıklarını anlatan Çatal, kazıların daha hızlı ve kapsamlı yapılması için belediye olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

???????