Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li enerji şirketi AES ile Petro Vietnam'ın 2,8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalamayı planladığını bildirdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Dışişleri Bakanı Pompeo, Asya-Pasifik bölgesi ziyareti çerçevesinde Vietnam'ı ziyaret etti.

Vietnam'ın projeyi onayladığını kaydeden Pompeo, AES ve PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık LNG proje anlaşmasını imzalamayı planladığını belirtti.

Pompeo, projenin her yıl Vietnam'a milyarlarca dolarlık LNG ihracatının kapılarını açacağını ve bunun bir "kazan-kazan" durumu olduğunu ifade etti.

Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'yı da kapsayan resmi ziyaretler

Dün Hindistan'a ziyarette bulunan Pompeo'nun, Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'yı da kapsayan bir dizi resmi ziyaret yapması planlanıyor.

Pompeo'nun ziyaretlerinde, Çin'in bu ülkelerdeki yatırımları, artan etkisi ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.