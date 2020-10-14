Pompeo'dan Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı - Son Dakika

Pompeo'dan Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı

14.10.2020 18:27
Pompeo'dan Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ı İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ı İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud'u ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. İbrahim Anlaşması'nı (Abraham Accords) gündeme getiren Bakan Pompeo, Suudi Arabistan'ı İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda düşünmeye çağırdı. Pompeo ayrıca, Washington'un Suudi Arabistan'a yönelik "güçlü bir silah satışı programını" desteklediğini ifade etti.

Pompeo, "Suudi Arabistan'ın da ilişkilerini normalleştirmeyi düşüneceğini umuyoruz ve İbrahim Anlaşmalarının başarısında bugüne kadar elde ettikleri yardım için onlara teşekkür etmek istiyoruz" diyerek Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimini de İsrail ile müzakerelere geri dönmeye teşvik edeceğini umduğunu dile getirdi. Pompeo, "Bölgede, ülkelerin İran'ın etkisine karşı koymak ve refah sağlamak için bölgesel iş birliği ihtiyacını haklı olarak kabul etmeleri değişen bir dinamiği gösteriyor" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Ağustos ayında söz konusu anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Krallık, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek için herhangi bir tek taraflı hareketinin iki devletli çözümü baltaladığını düşünüyor" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik bağlar kurmayacağını ifade etmişti. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin bir koşulu olarak uluslararası anlaşmalar temelinde Filistinlilerle barış sağlanması gerektiğini belirten Faysal, "Bu gerçekleştiğinde her şey mümkün" diye konuşmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül'de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğu ile imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD, bölgedeki diğer ülkeleri de anlaşmaya katılma konusunda ikna etmeye çalışıyor. - WASHINGTON

Pompeo'dan Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pompeo'dan Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı - Son Dakika


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