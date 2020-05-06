Pompeo Kovid-19 salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak - Son Dakika

Ziyareti kesinleşirse Pompeo, Kovid-19 salgınında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olacak.

Öte yandan Pompeo, İsrail'i ziyaret edeceği haberine ilişkin soruya, "Şu anda açıklayacak seyahat planım yok ama gelecek günlerde açıklarız, görürsünüz." karşılığını vermekle yetindi.

Haberde, dünyanın gündemini meşgul eden Kovid-19 salgını sırasında gerçekleşecek ziyaretin nedeninin ise bilinmediği kaydedildi.

Pompeo'nun, ziyaret sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşeceği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın salı günü İsrail'de olacağı, çarşamba da Washington 'a döneceği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Pompeo, Kovid-19 salgını sırasında ilk yurt dışı ziyareti kapsamında haftaya İsrail'e gelecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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