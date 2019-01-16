Son Dakika Haberleri: Pompeo Kuveyt'i İlerleyen Günlerde Ziyaret Edebilir

Pompeo Kuveyt'i İlerleyen Günlerde Ziyaret Edebilir

4 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Orta Doğu turunun son durağı olan ancak bir cenaze nedeniyle ertelediği Kuveyt ziyaretini gelecek günlerde gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Pompeo Kuveyt'i İlerleyen Günlerde Ziyaret Edebilir, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Orta Doğu turunun son durağı olan ancak bir cenaze nedeniyle ertelediği Kuveyt ziyaretini gelecek günlerde gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle önceki gün Orta Doğu turunu yarıda kesen ve Kuveyt ziyaretini erteleyen Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Sabah'ın Pompeo'ya başsağlığı dileklerini ilettiği, Pompeo'nun da ertelemek zorunda kaldığı Kuveyt ziyaretini ilerleyen günlerde gerçekleştirmek istediğini dile getirdiği kaydedildi.

Bakanların görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıkları ifade edildi.

9 ülkeyi kapsayacak Orta Doğu turuna 8 Ocak'ta Ürdün'den başlayan Pompeo'nun daha sonraki durakları, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Umman oldu.

Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo, ülkesinde katılması gereken bir cenazeden ötürü önceki gün Orta Doğu turunu yarıda kesti.

Pompeo'nun 9'uncu ülke olan Kuveyt ziyaretini ertelediği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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