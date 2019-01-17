Son Dakika Haberleri: Poroşenko'dan Rusya'nın Gözaltına Aldığı Ukraynalı Denizcilere İlişkin Açıklama

Poroşenko'dan Rusya'nın Gözaltına Aldığı Ukraynalı Denizcilere İlişkin Açıklama

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya'nın gözaltına aldığı denizcilerle ilgili son durumu "adli felaket" olarak yorumladı.

Poroşenko'dan Rusya'nın Gözaltına Aldığı Ukraynalı Denizcilere İlişkin Açıklama, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya'nın gözaltına aldığı denizcilerle ilgili son durumu "adli felaket" olarak yorumladı.

Geçtiğimiz günlerde Moskova'nın Lefortovski Mahkemesi, gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizcinin gözaltı süresini 3 ay daha uzatmıştı. Artık gelenek haline gelen ve her yıl yabancı diplomatlarla düzenlenen oturumda konuşan Poroşenko, Rusya'nın denizde Ukrayna'ya karşı sergilemiş olduğu "saldırgan tavrı" gizleyemeyeceğini söyledi. Poroşenko, Azak Denizi'nde gözaltına alınan Ukraynalılara yönelik davanın adli felaket olduğunu söyledi.

"Kremlin, Ukraynalıları hem Rusya topraklarında hem de işgal ettiği Ukrayna topraklarındaki hapishanelerinde esir etmeye devam ediyor" diyen Poroşenko, "Onların arasında 24 tane de denizci savaş esiri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, konuşmasında Rusya tarafından, Kırım'da evlerine Ukrayna bayrağı astıkları gerekçesiyle haklarında cezai işlem uygulanan yönetmen Aleg Sentsova'yı ve çiftçi Vladimir Baluha'yı hatırlattı.

Öte yandan Kırım Tatarları konusuna da değinen Ukrayna Devlet Başkanı, "İkinci bir soykırım ve ikinci bir deport olmasından korkuyorlar" dedi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Petro Poroşenko, Politika
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