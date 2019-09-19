Son Dakika Haberleri: Porto Riko'dan teklif yağıyor
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Porto Riko'dan teklif yağıyor

1 saat önce

Dizide senaryo gereği Porto Rikolu yönetmen "Arthuro Capello" kılığına giren Coşkun, şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

Porto Riko'dan teklif yağıyor, System.String[]

Dizide senaryo gereği Porto Rikolu yönetmen "Arthuro Capello" kılığına giren Coşkun, şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

Yönetmen, Capello, Porto, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 
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