Porto Riko'dan teklif yağıyor
1 saat önce
Dizide senaryo gereği Porto Rikolu yönetmen "Arthuro Capello" kılığına giren Coşkun, şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.
Dizide senaryo gereği Porto Rikolu yönetmen "Arthuro Capello" kılığına giren Coşkun, şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45
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