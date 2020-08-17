Porto Rikolu Milletvekili FBI tarafından "yolsuzluktan" tutuklandı - Son Dakika

Charbonier'in eşi ve oğlu da aynı soruşturmada suçlanan isimler arasında yer alıyor.

Maria Milagros Charbonier, "hırsızlık, kara para aklama ve adaletin engellenmesi" gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

ABD'li Savcı Stephen Muldrow, yaptığı açıklamada, milletvekili Charbonier'in, asistanının maaşını artırması karşılığında 3 yıl boyunca toplam 100 bin dolar tutarında rüşvet aldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:37

Kaynak: AA

Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber