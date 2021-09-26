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Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi

26.09.2021 11:50
Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde arazide kendiliğinden yetişen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde arazide kendiliğinden yetişen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye gore, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narkotik Köpeği Ateş ile birlikte Posof İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Posof Doğrular Köyü bölgesinde narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette boyları 0,5 m. ile 2 m. arasında değişen toplamda 6 bin 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde yakılmak suretiyle imha edildi. - ARDAHAN

Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Hisarcık, Kenevir, Ardahan, Posof, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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