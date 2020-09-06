Posof'ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Ardahan'da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.
Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gülaçar'ın cenazesi köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:36 - Kaynak: İHA
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