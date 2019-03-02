Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kurtuluş Programı Ertelendi
1 saat önce
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.
ARDAHAN'ın Posof
ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.
Posof'ta gece itibariyle başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinin 25 köy ile bağlantı kesildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği ilçede kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Karayolları yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle Posof- Damal
karayolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı
Geçidi'nde görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü, Ardahan- Şavşat
karayolu Sahara Geçidi'nin ise ulaşıma kapandığını bildirdi.
Öte yandan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlama programı etkinlikleri de kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:04 Kaynak: DHA
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