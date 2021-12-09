Fenerbahçe Safiport, Kadınlar EuroLeague 8. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti. Derbi maçından 45 sayı farkla 107-62 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla B Grubu'ndaki 5. galibiyetine imza attı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jelena Tomic, Amel Dahra, Maka Kupatadze
Fenerbahçe: Iagupova xx 15, Olcay Çakır Turgut xx, McBride xxxx 26, Sabally xxx 19, Williams xx 13, Tuğçe Canıtez xxx 16, Şerife Alperi Onar xx 12, Zahui x 6, Ayşe Yılmaz x
Başantrenör: Victor Lapena
Galatasaray: Merve Aydın xx 11, Davis xx 15, Melis Gülcan x, Pelin Bilgiç x, Krajisnik x 10, Sude Yılmaz x 7, Gizem Başaran Turan xx 14, Eda Şahin x 5, Miray Balotu x, Mısra Albayrak x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 27-11 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 52-25 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 82-43 (Fenerbahçe lehine)
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Poto derbisini Fenerbahçe farklı kazandı - Son Dakika