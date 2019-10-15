Son Dakika Haberleri: Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi
Son Dakika Dünya Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi

Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi

1 saat önce

Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.

Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi, System.String[]

Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.


Türkiye'den Elif Şafak'ın da aday gösterildiği ödülü kazanmış olan Atwood ve Evaristo favori olmalarına rağmen kazanmayı beklemediklerini ifade ettiler.

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Margaret Atwood, Elif Şafak, Edebiyat, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:42 
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