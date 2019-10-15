Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi
1 saat önce
Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.
Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.
Türkiye'den Elif Şafak'ın da aday gösterildiği ödülü kazanmış olan Atwood ve Evaristo favori olmalarına rağmen kazanmayı beklemediklerini ifade ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:42
Katalanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayıp YPG'ye destek verdi Cumhurbaşkanı erdoğan: ab ve dünya, türkiye'yi desteklemelidir Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi