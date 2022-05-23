Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı - Son Dakika
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Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı

23.05.2022 16:45
Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Yeni Mahallede prizde unutulan evde şarj çihazının sebep olduğu yangın itfaiye tarafından söndürdü.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Yeni Mahallede prizde unutulan evde şarj çihazının sebep olduğu yangın itfaiye tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede öğle saatlerinde evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına prizde takılı şarj çihazının sebep olduğu belirtilirken, evde kimsenin olmadığı açıklandı. Çıkan yandın da evde maddi hasarın meydana geldiği açıklandı. - BALIKESİR

Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı
Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı
Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı

YORUMLAR
500
Bilecik'te park halindeki araç yandı Bilecik'te park halindeki araç yandı Minikler yangın eğitimi aldı Minikler yangın eğitimi aldı
Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Prizde unutulan şarj cihazı evi yaktı - Son Dakika


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