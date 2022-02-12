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Prof. Dr. Ahmet Sarı "Edebiyat Ne Söyler" söyleşisine konuk oldu - Son Dakika

Prof. Dr. Ahmet Sarı "Edebiyat Ne Söyler" söyleşisine konuk oldu

12.02.2022 19:03
Prof. Dr. Ahmet Sarı "Edebiyat Ne Söyler" söyleşisine konuk oldu

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Edebiyat Ne Söyler?

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Edebiyat Ne Söyler?" söyleşisine konuk oldu.

Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği, edebiyat ve edebiyat meselelerinin disiplinler arası bir yöntemle ele alındığı ve her ay farklı alandan bir uzmanla edebiyatın muhtelif perspektiflerden masaya yatırıldığı etkinliği yazar Cemal Şakar yönetti.

Romantik sanat konusunun ve romantizmin felsefe ve sanatla ilişkisine odaklanılan söyleşide Prof. Dr. Sarı, romantik dönemin Alman edebiyatının kendi içinden, kendi kültüründen çıkan bir akım olması bakımından önemine işaret etti.

Ahmet Sarı, romantik dönemin köklerinin 18. ve 19. yüzyıla dayandığını ve dünyada hızla yayıldığını belirterek etkilerinin İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Rusya'ya ve gecikmeli de olsa Türkiye'ye kadar birçok ülkede görüldüğünü anlattı.

Romantizm akımının ana temalarına da değinen Sarı, "Mesela bir metin romantikse, 'Onun içinde ne olacak?' diye sorulduğunda elbette akla en başta aydınlanmacı aklın reddi gelir. Doğaya dönen, uzaklığı imleyen, kara romantiği içeren, fantastiği içeren hatta ruh ikizi kavramları da içeren bir alana geliyor romantik akım. Sadece halka aitlik meselesi değil, rüyaya açılan, endüstrileşmeye karşı olan, tabiatla yüzleşen bir akım." değerlendirmesinde bulundu.

Romantik dönemde çok sayıda filozofun yaratıcı edebiyatla ilgilendiğini aktaran Sarı, bu dönemin baskın politik argümanlara sahip olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Sarı, söyleşinin ardından soruları yanıtladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söyleşi Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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Atatürk Üniversitesi, Zeytinburnu, Ahmet Sarı, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ahmet Sarı 'Edebiyat Ne Söyler' söyleşisine konuk oldu - Son Dakika


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