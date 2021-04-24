Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı öğrenilen Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

DİĞER İŞLERİNE ZAMAN AYIRMAK İÇİN AYRILDI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın "Halen yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla" Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifası, kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirmesi ve kurulun iletişim kanallarından ayrılmasıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Alpay Azap

AZAP, EKİM AYINDAN BU YATNA BİLİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMIYOR

Ayrıca BirGün'ün edindiği bilgilere göre Azap, Ekim ayından bu yana da Bilim Kurulu toplantılara katılmıyor ve iletişim kanallarındaki tartışmalara da dahil olmuyordu.