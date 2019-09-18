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Prof. Dr. Aybet: Patriot teklifine açığız

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, "Türkiye açısından evet biz Patriot teklifine açığız, fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.

Prof. Dr. Aybet: Patriot teklifine açığız, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, "Türkiye açısından evet biz Patriot teklifine açığız, fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Türkiye, S 400, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:50 
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