Prof. Dr. Aybet: Patriot teklifine açığız
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, "Türkiye açısından evet biz Patriot teklifine açığız, fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, "Türkiye açısından evet biz Patriot teklifine açığız, fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:50
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