PROF. DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU'NDA BİR ÇOK DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME KORONAVİRÜS ARASI - Son Dakika

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, koronavirüs nedeniyle birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi.

Narlıdere ilçesinde bulunan 39 öğretmen ve 521 öğrencinin yer aldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, bazı öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. 21 derslikten 20'sinde, bu nedenle yüz yüze eğitime ara verildi. 1 derslikte ise yüz yüze eğitimin sürdüğü bildirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul tamamen kapanmadı. 20 derslikte çevrim içi, online eğitim başladı. 1 sınıfta ise yüz yüze eğitim sürüyor dedi.