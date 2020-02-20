Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da öğrencilerle buluştu

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulunda bahar yarıyılı "Kariyer Söyleşileri" Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun katılımı ile başladı.

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da öğrencilerle buluştu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulunda bahar yarıyılı "Kariyer Söyleşileri" Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun katılımı ile başladı.


Hem akademik hem de bürokratik tecrübeler kazandığını ve bu tecrübelerinden gençlerin yararlanmasını hedeflediğini söyleyen Hacıcaferoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Hacıcaferoğlu, Bakanlığın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) olarak hem yurt faaliyetleri hem de spor faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Gençleri ilgilendiren birçok faaliyetlerimiz bulunuyor. Antalya İl Müdürlüğü olarak sizlerin yararlanabileceği birçok faaliyetimiz var. Farklı temalı gençlik kamplarımızdan yararlanabileceğiniz gibi değişik projeler sunarak destekler de alabilirsiniz. Bakanlığımızın web adresini ziyaret ederek duyuruları takip ediniz. Her şey gençlerimizin geleceği için" dedi.


Elmalı'da şimdilik 9 farklı spor dalında gençlere yönelik eğitim verdiklerini, spor salonlarında bu imkanlardan yararlanmalarını istediklerini ifade eden İl Müdürü Hacıcaferoğlu, sizlerden gelecek talepler doğrultusunda diğer kurumlarla iş birliği ile taleplere cevap vermeye çalışacaklarını söyleyerek, Antalyaspor- Fenerbahçe maçına öğrencilerin talebine göre belirli sayıda öğrenciyi götürebileceklerini belirtti. Hacıcaferoğlu, KYK Yurdu konusunda gelen sorulara karşın ise şunları söyledi, "Elmalı'da yıllardır çözülemeyen yurt probleminiz olduğunu biliyorum. Yurt konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda Bakanlığın ilgili birimlerine taleplerinizi iletip mağduriyetinizi gidermeye çalışacağız" ifadelerinde bulundu.


Karşılıklı etkileşim halinde samimi şekilde gerçekleştirilen ve öğrencilerin ufkunu genişletme açısından oldukça faydalı geçen söyleşi sonrasında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Halil Demir tarafından Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'na katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek günün anısına bir hediye taktim edildi. - ANTALYA

Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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