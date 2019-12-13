Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (1) - Son Dakika

Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (1)

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (1), System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirtti. Karadenizlilerin burnunun uzun olmasının, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklandığını, sıcaklığın arttıkça insan burnunun da küçüleceğini belirten Prof. Dr., Mikdat Kadıoğlu, O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu ve Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nce 'İklim değişikliğinin Doğu Karadeniz ve tarıma etkisi' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel ısınmanın hastalık gibi olduğunu belirterek dünyanın ateşinin çıktığını söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, Endüstriyel faaliyetler, kirlilik, sera gazı salınımı gibi insan eliyle gerçekleşen çeşitli nedenler yüzünden küresel ısınma çok hızlı yaşanıyor. İklim değişimi her zaman vardı. Ancak insanlar, doğada bin kat hızlı bir iklim değişikliğine neden oldu ve doğa bunu kaldıramıyor. Güzel havalar dediğimiz bu havalar, bizim için aslında kuraklık ve ölümcül havalar demek. Sıcak hava dalgaları hastalar, obezler ve çocuklarda ölümlere neden olabilen bir afet dedi.

'KARADENİZLİLERİN BURNU KÜÇÜLECEK'

İnsan vücudunun ve ten renginin iklime göre şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, Küresel iklim değişikliği çevre felaketleri yaratmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyecek. İklim değişikliğiyle birlikte insan fizyolojisi de değişecek. Karadenizlilerin burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Burnun görevi dışarıdaki havayı akciğere uyarlamak. Bunun için de nemine, soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika'da olduğu gibi. Afrika'ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışarıdaki hava sıcaklığı, vücut sıcaklığına çok yakın. Havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor. O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak diye konuştu.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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