Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu - Son Dakika

Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

18.12.2020 14:42
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalının Kurucusu Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu "İnsan Elini Anlamak" başlığıyla düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalının Kurucusu Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu "İnsan Elini Anlamak" başlığıyla düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mavi Salonunda ve çevrimiçi ortamda farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptı. Rektör Özkan, yaptığı konuşmada Prof. Dr. Korkut Yaltkaya Anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumuna ev sahipliği etmenin ayrı bir onur olduğunu belirterek Prof. Dr. Korkut Yaltkaya'nın bilim tarihi için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Nörolojinin bilinmezlerle dolu, insanı şaşırtan, hayran bırakan bir bilim dalı olduğunu ifade eden Rektör Özkan, "Prof. Dr. Korkut Yaltkaya hocamızı her yıl sempozyumla anmak beni mutlu ediyor. Sempozyumda her sene farklı konuların ele alınması mesleki açıdan herkesin faydalanmasına yardımcı oluyor. Bu sene sempozyumun başlığı; İnsan Elini Anlamak. Prof. Dr. Ömer Özkan hoca ile yaptığımız kol nakillerinden sonra ellerimizin bağımsızlığımızı sağlayan yegane organlarımızdan birisi olduğunu daha iyi anladım" şeklinde konuştu.

Elin özel bir yapı olduğunun sanat eserlerinde de vurgulandığını söyleyen Rektör Özkan, "Bu toplantıda da Prof. Dr. Korkut Yaltkaya'nın el verdiği insanları görmek de bana bunu hatırlattı açıkçası. Umuyorum bu sempozyumun sonunda insan elini anlamaya bir nebze daha katkıda bulunuruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkemiz ve dünyadaki sayılı el ve yüz nakli operasyonlarını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise Prof. Dr. Korkut Yaltkaya Sempozyumunda her sene bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sempozyumun her sene düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de beş tane yapılmış el kol nakli olduğunu, Hacettepe'de ve Akdeniz Üniversitesinde de yapılan dört nakil bulunduğunu söyleyerek el naklinin diğer alanlarla birlikte değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Kol nakillerinden, protezlerden ve nakillerde kullanılan ilaçlardan bahseden Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yurtdışında dokular üretilmeye başlandı. Vajinal doku, mesane, böbrek üretildi ve üç boyutlu yapılara geçildi. Daha sonra içerisine kök hücre ilave edilerek organ üretimi yapılabilir mi acaba? Her şey ayrı ayrı üretiliyor aslında bakarsanız. Bir süre sonra her şey kombine edilecek belki de ilerleyen yıllarda bir şey konulacak kurbağa gibi bizim bacağımız çıkmaya başlayacak ya da kolumuz çıkmaya başlayacak veya üretilmeye başlanacak. Bugünden farklı bir şeyler yapılacak ama ondan öncesi bize lazım olan zararsız ilaçlar geliştirmek gerekecek. Yani enfeksiyona, tümöre yol açmayan ilaçlar ürettiğimiz an bunlar daha çok kullanılır hale gelecek." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ömer Özkan, dünya ve Türkiye'deki organ nakillerinin tarihinden bahsederek deneyimlerini de sempozyuma katılanlarla paylaştı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Uysal ve Uzman Fizyoterapist Kadriye Tombak tarafından organize edilen ve iki gün online ortamda yoğun katılımla izlenen sempozyumda, alanında uzman akademisyenler anatomisi, biyomekaniği, hastalıkları, nörofizyolojisi ve bilişsel yönleriyle insan elini anlamak ile ilgili bilgileri ve görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. - ANTALYA

Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, Akdeniz, Korkut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu - Son Dakika


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