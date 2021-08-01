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PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU - Son Dakika

PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU

01.08.2021 15:33

EDİRNE'de Avrupa Birliği GoForYouth programı kapsamında, Roman Gençlik Derneği ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle Roman Gençlik Akademisi çalıştayı düzenlendi.

EDİRNE'de Avrupa Birliği GoForYouth programı kapsamında, Roman Gençlik Derneği ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle Roman Gençlik Akademisi çalıştayı düzenlendi. Roman tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hristo Kyuchukov, "2 Ağustos'ta Naziler 4 bin 300 Romanı fırınlara soktular ve orada yaktılar. Bizim bunu unutmamamız lazım. Bizim gençlerimiz tarihlerini bilsinler, unutmasınlar. Kendilerinden utanmasınlar çünkü Roman olmak bir suç değil, kimse doğacağı kimliği seçmiyor" dedi.

2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü'ne adanan çalıştayın konusunu Roman Dili, Kültürü ve Tarihi konusu oluşturdu. Prof. Dr. Hristo Kyuchukov ve Prof. Dr. Emine Zingeç gibi Roman tarihi konusunda isimlerin katıldığı çalıştayın ilk günü oturumuna tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.

'BUNLAR BİLİNMESİ GEREKEN GERÇEKLER'

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Hristo Kyuchukov, 2'nci Dünya Savaşı'nda yaklaşık,1,5 milyon Romanın hayatını kaybettiğini, Almanya'nın uzun süre, söz konusu soykırımı tanımadığını belirterek, "Bugün ilk defa Türkiye'de bu konu üzerine 2 günden beri değerli hocalarımızla beraber Türkiye'de anma günü gibi geçirmek istedik. İnşallah bundan sonra Romanlar daha çok bu konu üzerine bilgi edinir. Çünkü Türkiye'de böyle bir olay yoktu, Naziler Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'deki halk bu konu üzerine çok şeyi bilmiyor. Bunlar bilinmesi gereken gerçekler çünkü Avrupa'da yeniden Neonaziler geliyorlar. Parlamentolarda Romanlara karşı, Yahudilere karşı çok tehlikeli davranışları var. Macaristan'da, Bulgaristan'da Roman evleri yıkılıyor, baskı altına alınıyorlar. Bu konuların hepsini bilmemiz lazım" dedi.

'KENDİLERİNDEN UTANMASINLAR'

Çoğu ülkede Roman toplumuna karşı nefret konuşmalarının normalmiş gibi kabul edildiğini de ifade eden Kyuchukov, gençlere çağrıda bulundu. Kyuchukov, "Artık çoğu ülkede Romanlara karşı nefret konuşmaları normalmiş gibi kabul ediliyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu topluma, insanlığa, Romanlara anlatmak istiyoruz. 2 Ağustos'ta Naziler 4 bin 300 Roman'ı fırınlara soktular ve orada yaktılar. Bizim bunu unutmamamız lazım. Bizim gençlerimiz tarihlerini bilsinler, unutmasınlar. Kendilerinden utanmasınlar çünkü Roman olmak bir suç değil, kimse doğacağı kimliği seçmiyor" diye konuştu.

Etkinlikte Tunca Nehri'ne çiçek bırakan heyet daha sonra 'Ederlezi' ve 'Djelem Djelem' gibi şarkılar eşliğinde ağıt yaktı.

PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU
PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU

Edirne Belediyesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KYUCHUKOV: 2 AĞUSTOS'TA NAZİLER 4 BİN 300 ROMAN'I FIRINLARA SOKTU - Son Dakika


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