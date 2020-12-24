Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi

24.12.2020 08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğraması tüm dünyayı tedirgin ederken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir" sözleriyle yeni bir tartışma yarattı. Uzmanlar bu olasılığı değerlendirdi.

Koronavirüste tüm dünyanın dikkatle takip ettiği gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'den art arda mutasyon haberleri geldi. Daha hızlı bulaşan virüsün önümüzdeki süreçte nasıl sonuçlar doğuracağı ise bilinmiyor.

Mutasyon haberleri gelince, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün bu şekilde bitebileceğini açıkladı. Türk bilim insanları Hürriyet'e bu ihtimali değerlendirdi:

"TAHMİN EDİLEMEZ"

Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Mutasyonlar tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Virüsün amacı bizi öldürmek değil. Çünkü konakçı ölünce, virüs de ölür. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi. Ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bulgu yok. Bu nedenle de tedirginlik ve endişe var. Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı."

"ARAŞTIRMAK GEREK"

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: "Beklenti, virüsün mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması yönünde. Ancak mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok. O nedenle 'Beklenen mutasyon gerçekleşti' demek ya da tersi bir yorum yapmak için çok erken. Ülkemizde de henüz mutasyona uğrayan virüse rastlanmadı ancak enfekte olanlara bakılarak araştırılıyor."

"SARS MUTASYONLA BİTMİŞTİ"

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: "2003 SARS koronavirüsü, 3-4 ay içinde mutasyona uğrayarak gücünü kaybetmişti. Şimdiki koronavirüsteki olası mutasyonlarda böyle bir beklenti var fakat virüslerdeki mutasyonik değişimler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Önümüzdeki aylar virüsün bu özelliğinin olup olmadığını kanıtlayacak."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Koronavirüs mutasyonla bitebilir' dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

CEYHAN NE DEMİŞTİ?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu açıklamalarda bulunmuştu: "Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1) Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

2) Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.

3) Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

4) Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Koronavirüs mutasyonla bitebilir dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi

Mehmet Ceyhan, İngiltere, Hürriyet, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Koronavirüs mutasyonla bitebilir' dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • iso: Her kafadan bir ses çıkıyor. Her gün farklı farklı açıklamalar yapılıyor. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Kime inanacağını bilmiyor. Adam gibi açıklama yapın. Bu ne rezillik böyle. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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