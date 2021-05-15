Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok

15.05.2021 07:54

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki azalmaların alınan tedbirlerle alakası olmadığını söyleyerek, "Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir. Alınan tedbirlerin büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o da eklenirse daha hızlandığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

29 Nisan'da başlayan 'tam kapanma' uygulamasının bitmesine sayılı günler kala gözler pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınacağı Kabine toplantısı öncesi, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar geldi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde çağrıda bulundu.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ YANLIŞ YAPTIK"

HaberTürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.

"ÖZEL SEKTÖR DE DAHİL EDİLMELİ"

İş yerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma ve gerekiyor ise vardiya usulü çalışma olmalı. Bunları bu şekilde yaparsak ve birden bire, birkaç kısıtlamayı kaldırmazsak o zaman istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

"VAKA SAYILARINDAKİ AZALMALARIN TEDBİRLE ALAKASI YOK"

Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.

PARALEL DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Vakaların görülme yaş ortalaması giderek aşağıya iniyor. 65 yaş üzerinde vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda yüzde 5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor. Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azabilir. Bu bizi yanıltmasın. Eğer böyle yaparsak, 'normalleşme' adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız. Bu sebeple 'normalleşme' kısıtlamadan daha zor ve dikkatli yapılması gereken bir düzenlemedir."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok

Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok - Son Dakika


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