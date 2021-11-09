Prof. Dr. Özen: "Hukuk, insan onurunu korumadığı sürece işlevini yerine getiremez" - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, "Hukukun, insan onurunu korumadığı sürece işlevini yerine getiremeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Adalet Bakanlığınca bir otelde düzenlenen Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu sürüyor. Sempozyumun ikinci gününde moderatörlüğü üstlenen Özen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Masumiyet karinesinin ceza muhakemesinde adil yargılanma hakkının bir parçası olduğuna işaret eden Özen, suç isnat edilen kimsenin "masum" denilmek yerine ilke olarak "suçlu sayılamayacağını" dile getirdi. Bağımsız mahkemelerce yapılan yargılama sonucu kişinin suçlu ya da suçsuz kabul edilebileceğini vurgulayan Özen, lekelenmeme hakkının da suçlanan kişinin kişiliğini koruyacak düzenlemeleri ortaya koyduğunu bildirdi.

Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının insan onurunu koruyan kavramlar olduğunu belirten Özen, bu iki kavramın hem uluslararası sözleşmeler hem de anayasal anlamda mevzuat düzenlemelerine konu olduğunu aktardı.

Sempozyumun dünkü açılışında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiğini ve önemli konulara değindiklerini kaydeden Özen, mevzuatta gelecek değişiklikler ve uygulamanın gözden geçirilmesi bakımından sempozyumun çok önemli olduğunu ifade etti.

Sempozyum kapsamında ön plana çıkan başlıklar bulunduğunu bildiren Özen, bunlardan birinin yargı erkini kullananların da hiçbir etki altında kalmadan yargı bağımsızlığını sürdürmeleri olduğunu ifade etti. Bu konuda sosyal medya kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerinin bulunduğunu vurgulayan Özen, "Biz yargılamayı medya üzerinden yapmayacağız, bağımsız mahkeme üzerinden yapacağız." dedi.

Ön plana çıkan diğer konunun lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi bakımından insan onurunun korunması olduğuna işaret eden Özen, "Hukukun, insan onurunu korumadığı sürece işlevini yerine getiremeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.