Prof. Dr. Özkan: ya aşı olacağız ya korona - Son Dakika

ÇİN'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ciddi bir yan etki yaşamadığını belirterek, "İnsanların aşıdan niye korktuklarını anlayamıyorum, çünkü elimizdeki tek silah bu. ya aşı olacağız ya korona olacağız" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına, geçen ay gönüllü katıldı. Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki doz sonunda yaşadıklarını ve sonuçları anlattı. AÜ'de Faz 3 çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, Faz 3 çalışmasını sonlandırıp aşıya geçmek için bu hafta içerisinde karar verilebileceğini aktardı. AÜ'de aşı çalışmalarına katılanlarda ciddi bir yan etki olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, koronavirüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyledi.