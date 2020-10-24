Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı - Son Dakika

Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı

24.10.2020 11:37

Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı

DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit:

"Covid kadar tehlikeli olan durum, Covid ilaçlarının kullanılmaması"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, korona virüse yakalanıp tedavi için verilen ilaçların yan etkisi olduğunu yanlış düşünen insanların ilaçları kullanmadığını belirterek, ilacı kullanmayanlarda hastalığın ağır seyreldiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alıp dönem dönem artan dönem dönem kontrol altına alınmaya çalışılan korona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ülkede aşı çalışmaları ve denemeleri sürerken, henüz Covid ile ilgili kesin bir ilaç piyasaya sürülmedi. Koronaya karşı bu süreçte tedavide kullanılan favipiravir, hidroksiklorokin gibi ilaçlar hastalara tedavi için veriliyor. Evde tedavisi devam eden vatandaşlar, bu süreçte bu ilaçların yan etkisi olduğunu düşünüp veya yanlış bilgiler alarak ilaçları kullanmayı reddediyor. Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, ilaçların yan etkisi olduğunu düşünüp ilaç yerine bitkisel ilaç kullanan kişilerde hastalığın ağır seyrettiğini belirtip uyarılarda bulundu.

"Covid ilacını kullanmayan hastalarda hastalık ağır seyrediyor"

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, testin yapıldığını, pozitif çıktığı zaman duruma göre tedavi verilip ve bu hasta takip edildiğini söyledi. Aynı zaman çevresi de inceleniyor, gerekli olan kişiler karantina altın alındığını belirten Prof. Dr. Şenyiğit, "Fakat son zamanlarda benim dikkatimi çeken çok önemli bir özellik var. Bunu net mesaj olarak vermek istiyorum. En az covid kadar tehlikeli olan bir durumla karşı karşıyayız. Bu da covid ilaçların kullanılmamasıdır. Zaten siz doktora gittiğiniz zaman covid tanısı konduğu zaman duruma göre ilaç veriliyor. Bu ilacında farklı çeşitleri var. Hastalığın ağırlığına göre hidroksiklorokin veriliyor, favipiravir veriliyor, steroid veriliyor. Bazen immüplazma tedavisi veriliyor. Hastanede yatanlar için bir sorun yok. Ama evde tedavisi uygun görülen hastaların ilaç kullanmamalarını maalesef dehşet ve ibretle gözlemlemiş bulunmaktayım. Bunu sorduğum zamanda bu ilacın etkisinin olmadığını, yan etkisinin fazla olduğunu, sadece limon, zencefil, zerdeçal kullanarak bu hastalığı atlatabileceği ile ilgili yanlış bir görüş var. Sevgili vatandaşlar lütfen bunu yapmayalım. Doktorlar zaten hastalığın ağırlığına göre size ilaç veriyorlar. Bu ilacı kullanmanız gerekiyor. Bir gözlemimi söyleyeyim size. Covid ilacını kullanmayan hastalarda hastalık ağır seyrediyor. Lütfen, doktorunuz size covid ilacını verdiği zaman onu doktorun dediği şekilde düzenli olarak kullanın. Covid kadar tehlikeli olan durum, covid ilaçlarının kullanılmaması" dedi.

Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı
Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı
Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı
Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor         
08:46
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covid'e karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei