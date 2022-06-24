Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
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Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı

24.06.2022 20:18
Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, küresel gıda kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Krizin çözümünde Türkiye'nin başrol oynadığını belirten Kılıç, "Tahıl Koridoru" planının yol haritasını anlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda sektöründe dünya çapında bir krizi tetikledi ve buğday fiyatları son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Krizin çözümü için Avrupa'nın tahıl deposu olarak bilinen Ukrayna'daki tahılların gemiyle yola çıkması için Türkiye kilit bir rol oynuyor. Açılacak olası bir koridor çözümü için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri önümüzdeki hafta İstanbul'da bir araya gelecek.

PROF. DR. YUNUS KILIÇ YOL HARİTASINI HABERLER.COM'A ANLATTI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Haberler.com'a konuk olarak Nurten Sırma'nın sunduğu Gıda Ajansı programında, Türkiye'nin büyük rol oynadığı koridor çözümüyle ilgili yol haritasını anlattı.

TAHIL KORİDORU TOPLANTISI TÜRKİYE'DE OLACAK

Kılıç, "Bu zaman dünyadaki ülkelerin birbirlerine güvenmeleri noktasında problemler var. Çünkü artık kendine doğru yontma gayretini çok ilerletmiş. Aynı pakta yer almalarına rağmen çıkar çatışmaları sonsuz. Türkiye bundan ayrı bir yerdeydi, bunu güzel kullandı ve buradan doğan iklimlerle Savunma Bakanımız görüşmeler yaptı. Şu anda geldiğimiz noktada Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin yaptığı Moskova'da yaptığı görüşmeyle olay büyümeye başladı. Kuru yük gemileri yola çıktı, Türk gemileri bunlar. Bunlar artarak devam edecek. Ve burada Türkiye çok güzel bir şey daha yapıyor. Belki bir gün buna ihtiyaç duyulacağı ortadaydı. Birleşmiş Milletleri de işin içine katarak uluslararası bir şemsiye ve boyut kattı. Onun toplantısı da çok yakında Türkiye'de olacak ve nasıl yürüyeceği ile ilgili süreç biraz daha netleşecek. 6 ay içerisinde 35 milyon ton tahılın ve diğer gıda maddelerinin ticarete sunulmasına olanak sağlayacak. Çok ciddi bir miktar bu." dedi.

"TÜRKİYE, HAKEMLİK YAPACAK"

Sözlerini sürdüren Kılıç, "Ülkelerin burada tutunacak dala ihtiyaçları var. Ukrayna topraklarının karasularının girişimde bir koridor oluşturulacak ve orada da yine Türkiye bulunacak. Gemilerin gidiş gelişinde, bundan sonraki süreçlerde refakat edecek, hakemliği yapacak yine Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

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