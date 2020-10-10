Profesörden, Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için boyalı performans - Son Dakika

Profesörden, Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için boyalı performans

10.10.2020 06:47
Profesörden, Baksı Müzesindeki

Bayburt Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi.

Bayburt Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu performansın görsellerinden oluşturulan bir kompozisyon, sergide izleyiciler ile buluştu.

Daha önce doğayı, insanı, sonsuzluğu, şiddeti, ölümü ve daha birçok durumu kavramsallaştırdığı performanslar üreten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi. Kavukcu, Erzurum'un geniş arazilerinde gerçekleştirdiği 'Maskeleşme' adlı bu yeni performansında dünyayı son dönemde etkisi altına alan pandemi koşullarında özellikle hayatımıza dahil olan maske kavramını irdeledi. Bayburt Baksı Müzesi'ndeki 2021'in 15 Mayıs tarihine kadar sürecek olan Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için gerçekleştirilen bu performansın görsellerinden oluşturulan bir kompozisyon, sergide izleyiciler ile buluştu.

Gün doğumunu içine alan bir arazide, pandemi sürecinde kullandığımız koruma maskesi ile performansını yapan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 'maske'nin tarihsel koşullarını değerlendirerek, koruma, gizleme, saklama gibi temel niteliklerinden hareket ederek, şeffaf poşetleri maskeyi temsilen kullandı.

Kavukçu, performansla ilgili yazılı olarak şu bilgileri verdi:

"Sürekli değiştirilen şeffaf poşetlere, günlük hayatta viralleşme bağlamında her alanda karşımıza çıkan boya/renk eşlik eder. Sürekli değişim içinde olan insan, popüler olanın renkli ve geçiciliğine karşı deri değiştirmektedir. Bu bağlamda boyanın ve poşetin maske ile paralelliğinden hareket eden sanatçı, performansın dilini kullanarak da değişken ve tüketilebilir olanı kavramsallaştırır. Anlamsal bütünlüğü üretim-tüketim ilişkileri temeline de yerleştirilebilecek olan günlük maskeler hayatımızın önemli bir parçasıyken, fotoğraflarda görülen gün doğumundan kaynaklanan ışıkla yarın umudu ve görsel etki bütünleşir. Performans dilinin yarına ulaşabilmesi adına eser fotoğraf serisi olarak sergilenmiştir. Sanatçı, eserini pandemi ile birlikte hayatımızın tam ortasına oturan maskelerden yola çıkarak genelde maskenin gerçek olanı gizlemek görünümünden hareketle oluşturmuştur. Güncel maske gerçek olandan/virüsten insanları korurken, genel anlamı ile maske gizlenmek kavramı ile çok daha iç içe görünür. Günümüzün popüler olanı yakalama çabasının bir anlamda sürekli olarak maske değiştirmek olduğunu düşünen sanatçı özellikle çeşitli renkleri kullanmış, popüleritenin renklerin şatafatlı görüntüsü ile parelelliği üzerinde de durmuştur. Normalde virüsün yayılımı için kullanılan 'viralleşmek' kavramının günümüzde 'hızla popülerlik kazanma' durumu için kullanılması da, popülerite- virüs- maske bağlamında oldukça manidar gözükmektedir. Bu bağlamda farklı maskelerini takmış halde(farklı poşetler ve farklı renkler içinde iken) birçok fotoğraf ürettiği performansından sonra sanatçı, bu fotoğrafların bazılarından oluşturduğu kompozisyonu ile de insanın çeşitli maskelerini/görünümlerini bir araya getirmekte, aralarında ki çatışmalı ve paralel ilişkiyi ortaya koymaktadır. Verdikleri destekten dolayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ve Bayburt Baksı Müzesi kurucusu sanatçı, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a da ayrıca teşekkürlerimi iletirim" - BAYBURT

Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için boyalı performans

Baksı Müzesi, Erzincan, Sanatçı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Profesörden, Baksı Müzesindeki 'Maske ve Çağrışımlar' isimli sergi için boyalı performans - Son Dakika

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