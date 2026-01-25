Proje Okul İddialarına DMM'den Yanıt - Son Dakika
Proje Okul İddialarına DMM'den Yanıt

25.01.2026 18:59
DMM, proje okul girişinde LGS'ye ek sınav uygulanacağı iddiasını yalanladı, sadece belirli okullar için geçerli.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Son günlerde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yayılan "Yüzde 1'lik dilimdeki proje okullarına girişte mülakat veya yazılı sınav yapılacak" iddialarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı' iddiası doğru değildir. Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8'inci maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir" denildi.

"KAMUOYUNU YANILTICI NİTELİKTEDİR"

Açıklamada ayrıca "Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS'ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, LGS, Son Dakika

