Ankara'da Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı Açıldı

Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı, Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım ve araçlar gibi enerjinin ana konseptleri yer alıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve e-mobilite hakkındaki güncel teknolojiler de sergileniyor. Fuar, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

22.05.2024 15:40
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(ANKARA)- Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı ilk kez Ankara'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.

ATO Congresium'da başlayan fuarda, güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım ve araçlar gibi enerjinin ana konseptleri yer alıyor. Fuarın en önemli noktalarından biri ise yenilenebilir enerji ve e-mobilite hakkındaki güncel teknolojileri de içermesi olarak gösteriliyor. Ankara'da birincisi dünzenlenen Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı bir ilke de imza attı. Tesla'nın "Y" modeli ile yerli üretim olan TOGG'da fuarda yer alıyor.

EFT Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosun, açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Tek düşüncemiz var o da yarınlara, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğimizin tüm enerji ve E-mobilite sektörüne güzel katkılar getirmesini temenni ediyorum. Başkent Ankara'nın tek enerji fuarı olan etkinliğimizde sizlerle buluşmanın aynı zamanda heyecanı içerisindeyiz. Kamu kurul ve kuruluşların, STK'ların desteğiyle çıktığımız bu yolda başkentimizi aynı zamanda enerjinin başkenti yapmak gibi bir hedefimiz de var. EFT Grup ve Prosumer Expo olarak güvenle yürüdü bu yolda tek düşüncemiz var o da yarınlara, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak. Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum."

Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel de, Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik planın hazırlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tüm dünya içten yanmalı motorlardan artık elektrikli araçlara geçiş sürecini yaşamakta. Bir ülkede elektrikli araçların yaygınlaşmasında en belirleyici etkenlerden biri halka açık şarj olanaklarının seviyesi. Bu husus tüketici yönelimleri ve tercihlerinde son derece belirleyici bir unsur konumunda. Bu bakımdan elektrikli araçlarda hedeflenen hızlı yaygınlaşmanın sağlanabilmesi aynı zamanda şarj alt yapısında ülkemizin tüm bölgelerinde yeterli seviyeye ulaşabilmesi bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu dönüşüm için bakanlığımız koordinasyonunda elbette başta Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş kuruluşların aktif katılımı ve aynı zamanda özel sektörün de yoğun katkısı ile Türkiye için elektrikli araç şarj altyapısına yönelik bir gelişim planı hazırlandı."

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise yenilenebilir kaynaklarından elde edilen enerjinin depolanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş jeotermal, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları rağbet görürken bu enerjinin depolanması da kritik öneme sahip bir konu olarak bütün ülkelerin gündemine girdi. Güneş parlarken, rüzgar eserken ve nehirlerimiz akarken normal süreçlerde enerji alıyoruz ancak bu enerjilerin zorluğu devamlılığının sağlanması. Yarın havamız güneşli olmayabilir, rüzgar da esmeyebilir. Enerjide  kaynaklarının sürdürülebilirliği için depolamanın şart olduğunu görüyoruz ve bu depolama teknolojilerini artık kullanmamız gerekiyor. Bu teknolojiler enerjinin fazla olduğu zamanlarda depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılması sağlayarak enerji arzını, sürekliliği ve güvenilirliğini de arttırıyor. Bugün burada açılışını yaptığımız fuar yenilenebilir enerji sistemleri, yenilenebilir enerjinin depolanması ve şart edilmesi konularında uygun çözümler üretiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı Açıldı - Son Dakika
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