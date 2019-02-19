Protokol Üyeleri Sabah Namazında Buluşup Köylülerle Çorba İçtiler
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Ağaçköy camiinde sabah namazında cemaatle buluştu.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Ağaçköy camiinde sabah namazında cemaatle buluştu.
Sabah Namazı buluşmasıına Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma
Komutanımız Mustafa Çelik
, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt
, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan bu buluşmadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, namaz sonrası muhtar odasında tüm cemaate çorba ikramında bulundular. Halkımızla bu güzel ve kıymetli saatlerde bir araya gelerek birlikte bereket vardır hadisini hatırlatan Kaymakam Abbasoğlu, "inşallah bundan sonrada vatandaşlarımızla bu vesileyle bir araya geleceğiz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
İstanbul Siste Kayboldu
Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı
Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm
41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı